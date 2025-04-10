В «Зените» прокомментировали скандальный ролик с игроком в окружении алкоголя и табака

Тренер «Зенита» Семак не оценил ролик с Венделом в окружении алкоголя и табака

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что не в курсе деталей видеоролика, на котором был запечатлен бразильский полузащитник Вендел в окружении алкоголя и табака. Его слова приводит РИА Новости.

«Не видел. Что за ролик?» — заявил Семак.

Видео попало в сеть в начале апреля 2025 года. Клуб не стал штрафовать футболиста.

В прошлом туре «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом», встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на шестой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар» набрав 52 очка.

Ранее игрока «Ростова» дисквалифицировали на две игры за фол против футболиста «Спартака».