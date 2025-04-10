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Футболист «Ростова» намекнул на то, что «Спартаку» помогают судьи

Игрок «Ростова» Комличенко считает, что арбитры помогают «Спартаку»
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РИА Новости

Футболист «Ростова» Николай Комличенко намекнул на то, что московскому «Спартаку» помогают судьи, передает «Чемпионат».

«Нынешний «Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо», — сказал Комличенко.

6 апреля «Ростов» уступил «Спартаку» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голов забито не было, однако на 45+4-й минуте красную карточку получил нападающий «Ростова» Алексей Сутормин. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на вторую строчку — теперь подопечные Деяна Станковича имеют 47 очков и вновь обгоняют петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 балла. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 баллами.

Ранее российский арбитр усомнился в правильности удаления в матче «Ростов» — «Спартак».

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