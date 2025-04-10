Ротенберг объяснил массовый уход игроков из СКА

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг не стал отвечать на вопрос о массовом уходе игроков из команды. Об этом он рассказал на YouTube-канале pro-sport_info.

«Ребят, ну давайте заканчивать эти провокационные вопросы. СКА обязательно победит. В этом уверен на 100 процентов. Спасибо», — заявил Ротенберг.

Коллектив уже покинули Евгений Кузнецов, Иван Демидов и Арсений Грицюк. Ходят слухи об уходе еще ряда игроков.

СКА покинул плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадии первого раунда, проиграв московскому «Динамо». Этот результат стал худшим для команды за 15 лет.

Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

Ранее были раскрыты детали контракта 19-летнего таланта с клубом НХЛ.