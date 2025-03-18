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Названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву не хватает уверенности при игре с лета
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Francis Mascarenhas/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист, победитель 20-ти турниров АТР, двукратный финалист турниров «Большого шлема» и экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» оценил выступление Даниила Медведева на «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где тот не сумел защитить рейтинговые очки за финал прошлого сезона, но при этом добрался до полуфинала.

«Оцениваю результат как хороший. Даниил постепенно возвращается в былую форму, но хотелось бы увидеть более уверенное завершение у сетки. На мой взгляд, Даня все-таки немножко не уверен в этом компоненте. С тем же Руне его немного не хватало. Датчанин откровенно перешел на невысокий темп и ждал короткого мяча. Если бы Медведев увереннее играл с лета, он был бы намного опаснее!» — считает Ольховский.

Проиграв в полуфинале датчанину Хольгеру Руне и потеряв 250 рейтинговых очков, Даниил Медведев опустился на восьмое место в рейтинге АТР. При этом, если бы россиянин смог выиграть полуфинальный матч, он вернулся бы в топ-4 мирового рейтинга.

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