20-летняя Шнайдер обошла сменившую гражданство Касаткину в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер обошла сменившую гражданство Дарью Касаткину в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

7 апреля была опубликована новая версия рейтинга. Шнайдер поднялась на одну позицию и стала 13-й, а Касаткина, которая теперь представляет Австралию, — потеряла две строчки и занимает 14-е место.

Сохраняет лидерство в рейтинге Арина Соболенко из Белоруссии, второй идет Ига Швентек из Польши. Первой ракеткой России остается 17-летняя Мирра Андреева — она занимает седьмое место.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев и Мирра Андреева потребовали повышения призовых на турнирах Большого шлема.