Чемпион ОИ: не собираюсь, как бабушка, гадать, что будет с Кузнецовым

Расставание петербургского СКА с нападающим Евгением Кузнецовым закономерно, поскольку хоккеист не выполнил требований, которые к нему предъявлялись в клубе. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира Александр Кожевников.

«Понятно, чего от него требовали, — этого не произошло. Расставание СКА с ним не удивило. А дальше — что, как бабушка, гадать, что с ним будет? Он взрослый мальчик, может сам выбирать, где дальше играть», — констатировал Кожевников.

Форвард пополнил состав СКА перед началом текущего сезона. Всего в регулярном чемпионате он сыграл 39 матчей, в которых набрал 37 очков. В плей-офф Кузнецов принял участие в трех встречах, в течение которых забросил три шайбы.

В конце февраля журналист Артур Хайруллин заявил, что у Кузнецова имеются серьезные проблемы. По его информации, помимо болезни, хоккеист не готов выходить на лед также по иным причинам. Он также утверждал, что с высокой долей вероятности хоккеист больше не сыграет за СКА.

Агент форварда Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

Ранее бывший главный тренер сборной России назвал Кузнецова пижоном.