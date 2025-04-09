Овечкин дал совет себе восьмилетнему

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ничего не стал бы менять в своей жизни, если бы имел такую возможность. Об этом сообщил в ток-шоу «Первого канала» «Пусть Говорят».

По его словам, если бы он мог обратиться к себе в детстве, то обошелся бы без лишних слов.

«Что бы я сказал восьмилетнему себе? Ничего бы не сказал – живи, работай. Как мне говорил отец: «Будь проще, и к тебе потянутся». Я бы ничего не менял», — заявил хоккеист.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее 19-летний талант из России восхитился Александром Овечкиным.