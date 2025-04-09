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19-летний талант из России восхитился Овечкиным

Нападающий «Монреаля» Демидов восхитился рекорду Овечкина
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Geoff Burke-Imagn/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в интервью «Матч ТВ» заявил, что рад за капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, которому удалось побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах.

По его словам, он испытывает гордость за то, что это достижение покорилось россиянину.

«Думаю, просто пока не все люди понимают, что произошло, насколько это великий рекорд. Лет 10 назад никто даже подумать не мог, что это достижение вообще кому-то покорится. А это сделал наш русский человек. Я очень счастлив за Александра», — заявил Демидов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в «Ростове» предложили в честь Александра Овечкина назвать улицу.

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