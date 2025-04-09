Форварду «Вашингтона» Овечкину подарили корову в честь рекорда по голам в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок от оренбургского молокозавода «Белое озеро» корову. Об этом сообщил «Первый канал».

8 апреля 39-летний хоккеист принял участие в ток-шоу «Пусть говорят», где в честь его рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ устроили праздник. Глава молокозавода Руслан Сагитов в эфире шоу заявил, что дарит форварду буренку под номером 8895 по кличке Шайба.

Также он сообщил, что на молокозаводе в честь рекорда сварили сыр в виде шайбы с черной оболочкой и грецким орехом внутри.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Дональд Трамп назвал Александра Овечкина великим.