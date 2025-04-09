Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью РИА Новости заявила, что слова восхищения нападающим клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, произнесенные президентом США Дональдом Трампом, говорят о силе России.

Минувшим днем во время своей речи Трамп назвал Овечкина великим.

«В НХЛ и раньше искренне восхищались нашими игроками. Такие рекорды, как Сашин, — элемент народной силы. Это та отрасль, которая позитивно влияет на осознание — а зачем вы отменяете Россию? Когда такие политики, как Трамп, не стесняются об этом говорить», — заявила Журова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Елена Вяльбе анонсировала решение по допуску на Олимпиаду-2026.