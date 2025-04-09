«Интер» обыграл «Баварию» в матче 1/4 финала ЛЧ

Миланский «Интер» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 38-й минуте итальянцев вперед вывел Лаутаро Мартинес, однако равновесие удалось восстановить Томасу Мюллеру на 85-й минуте. В концовке Давид Фраттези на 88-й минуте смог вырвать победу для «Интера».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча в этой паре состоится 16 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

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