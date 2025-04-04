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«Трактор» совершил невероятный камбэк в матче с «Адмиралом» в плей-офф КХЛ

«Трактор» за 11 минут отыгрался с 0:4 и обыграл «Адмирал» в плей-офф КХЛ
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинский «Трактор» одержал волевую победу над владивостокским «Адмиралом» в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Трактор Арене», завершилась со счетом 5:4 после овертайма.

После двух периодов челябинцы уступали 0:4 — на 6-й минуте отличился Вячеслав Основин (меньшинство), на 8-й — Даниил Гутик. На 16-й минуте дубль оформил Основин, а на 32-й минуте отличился Павел Шэн.

Однако в течение 11 минут в третьем отрезке «Трактору» удалось исправить положение: на 48-й минуте первую шайбу для «Трактора» забил Григорий Дронов (большинство). На 49-й минуте отличился Андрей Светлаков, на 52-й — Максим Шабанов (большинство). Равным счет сделал Стивен Кампфер на 59-й минуте.

Победу коллективу Бенуа Гру принес Семен Дер-Аргучинцев на 2-й минуте первого овертайма.

Благодаря этому камбэку, «Трактор» впервые вышел вперед в этой паре со счетом 3:2. Шестая игра в серии до четырех побед состоится 6 апреля во Владивостоке.

В регулярном чемпионате КХЛ «Трактор» занял первое место, «Адмирал» закончил регулярный чемпионат на восьмой строчке.

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