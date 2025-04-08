Бывший вице-президент «Локомотива» рассказал, кто должен стать чемпионом РПЛ

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус заявил, что «Краснодар» должен стать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона, передает Vprognoze.ru.

«Краснодар уверенно настроен на чемпионство, создав себе отрыв от преследователей. В этом году они должны не упустить трофей. Если не вмешаются какие-то третьи силы, то сегодня «Краснодар» идет на чемпионство», — сказал Белоус.

5 апреля «Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее «Краснодар» купил футболиста из худшего клуба чемпионата Греции.