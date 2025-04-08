Агент Овечкина: злопыхателям не удастся затмить величие его рекорда в НХЛ

Агент Овечкина Чистяков: злопыхателям не удастся затмить величие его рекорда

Глеб Чистяков, агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отреагировал на призыв вратаря хоккейной сборной Украины Эдуарда Захарченко «оторвать ноги» российскому хоккеисту, передает NEWS.ru.

«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели», — заявил Чистяков.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее в Госдуме обратились к Путину с просьбой представить Овечкина к госнаграде.