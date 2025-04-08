В Госдуме обратились к Путину с просьбой представить Овечкина к госнаграде

Миронов обратился к Путину с предложением представить Овечкина к госнаграде

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой представить хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина к госнаграде, передает РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос государственного награждения Александра Овечкина», — говорится в обращении.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 по московскому времени.

Ранее Роман Костомаров рассказал, когда может быть побит рекорд Овечкина.