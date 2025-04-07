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Вратарь сборной Украины о рекорде Овечкина: надеюсь, ему ноги оторвет

Вратарь сборной Украины Захарченко: Овечкин не заслуживает восхищения публики
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ХК Кременчуг

Голкипер сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко перед матчем, в котором форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил рекордную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил, что россиянин не заслуживает восхищения публики, передает «Спорт24.ua».

«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится (улыбается). Или он получит травму. Это спорт и спортивное достижение, классно-круто. Но этот человек, по моему мнению, не заслуживает восхищения публики», — сказал Захарченко.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Артем Дзюба поздравил Овечкина с рекордом.

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Рекорд Овечкина
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