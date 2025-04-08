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Изменено время начала матча РПЛ «Спартак» — ЦСКА

РПЛ изменила время матча между «Спартаком» и ЦСКА 26 апреля
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Александр Вильф/РИА Новости

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объявила в своем Telegram-канале об изменении в расписании матча 26-го тура между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«По просьбе основного вещателя начало матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА изменено. Игра пройдет 26 апреля в 19:30 по Москве», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет московский «Спарртак», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», отставая от «Спартака» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея 44 балла.

В матче первого круга, который состоялся 2 ноября, «Спартак» одержал победу со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче РПЛ.

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