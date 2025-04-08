Фигурист Энберт: Марк Кондратюк очень рано достиг своего максимума

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» оценил предолимпийский сезон-2024/25 в исполнении Марка Кондратюка.

«Марк — замечательный спортсмен. Начало сезона у него было просто восхитительным. На контрольных прокатах он продемонстрировал отличные программы. Затем на чемпионате Москвы он показал два чистых проката. На этапе Гран-при его катание было просто великолепным.

К сожалению, перед чемпионатом России у него не получилось подойти к соревнованиям на пике формы. Создается ощущение, что он очень рано достиг своего максимума, и в начале сезона уже был в отличной форме, но просто не смог продержать ее до главных турниров», — сказал Энберт.

Тем не менее призер Игр в Пхенчхане предположил, что у Кондратюка остаются шансы поехать на Олимпиаду в Милане — 2026.

«Важно обращать внимание на его прокаты, потому что на Олимпиаде могут выступить не только он, но и Евгений Семенко, и Влад Дикиджи, и Петр Гуменник», — сказал Энберт.

В сезоне‑2024/25 Кондратюк занял пятое место на чемпионате России, однако сумел завоевать серебро в финале Гран‑при России.

Ранее фигурист Энберт заявил, что часто общается с Евгенией Медведевой.