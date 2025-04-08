Призер Олимпиады объявил об уходе из СКА

Российский хоккеист Арсений Грицюк в своих социальных сетях объявил об уходе из петербургского СКА.

«Питер, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Я не сомневаюсь, что Санкт-Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моем сердце, и здесь я нашел свой второй дом», — написал Грицюк.

Контракт игрока с клубом истекает в конце мая. В прошедшем сезоне Грицюк набрал 49 (18+31) очков за 54 матча.

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Шестой матч серии, который состоялся на «СКА Арене», завершился со счетом 2:5. В первом отрезке команды отличиться не сумели. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед благодаря голу Максима Джиошвили на 25-й минуте, однако дубль Валентина Зыкова на 27-й и 30-й минутах вернул лидерство для СКА. В третьем периоде петербуржцы пропустили четыре безответные шайбы: на 42-й минуте забил Максим Комтуа, на 43-й — Кирилл Адамчук, на 46-й — Никита Гусев, а на 60-й Джиошвили оформил дубль.

Эта победа стала четвертой в серии для «Динамо» — они выиграли со счетом 4:2.

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