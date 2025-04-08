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В Госдуме посмеялись над сменившей гражданство теннисисткой

Терюшков посмеялся над Касаткиной и назвал ее пожилой спортсменкой
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Пресс-служба Романа Терюшкова

Депутат Государственной думы Роман Терюшков посмеялся над теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая решила сменить гражданство. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«По Касаткиной так могу сказать: пожилую спортсменку обогнала молодая и ретивая. Первая ракетка не удержалась в руках», — заявил Терюшков.

О том, что Касаткина будет выступать за Австралию, она сообщила в конце марта. По ее словам, в этой стране она чувствует себя дома. Спортсменка заявила, что с гордостью будет представлять «свою новую родину».

Касаткина за карьеру выиграла восемь турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, также она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Франции и в четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее Касаткина призналась, что не смогла сдержать улыбку, когда ее объявили представительницей Австралии.

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