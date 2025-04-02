Касаткина: не могла сдержать улыбку, когда диктор сказал, что я представляю Австралию

Касаткина призналась, что нервиничала перед первым матчем в качестве австралийки

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих эмоциях от первого матча после смены спортивного гражданства с российского на австралийское, признавшись, что немного нервничала, передает «Спортс'».

«Не могла сдержать улыбку, когда диктор сказал, что я представляю Австралию. Хотя я немного нервничала, потому что в моей жизни произошли некоторые изменения. Я просто не могла не улыбаться», — сказала Касаткина.

2 апреля Касаткина победила Лорин Дэвис во втором круге в Чарльстоне (6:1, 6:1).

За выход в 1/4 финала Касаткина сыграет с победительницей пары София Кенин — Белинда Бенчич.

Касаткина является победительницей турнира в Чарльстоне 2017 года. В 2024 году она добралась до финала турнира.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Ранее в Госдуме пословицей прокомментировали решение Касаткиной сменить гражданство.