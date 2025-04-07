Познер об Овечкине: суть не в том, что рекорд Гретцки побил русский хоккеист

Познер: приятно, что рекорд Гретцки побил русский, но суть не в этом

Журналист Владимир Познер заявил, что не рассматривает рекорд Александра Овечкина по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с национальной точки зрения, передает РИА Новости.

«Конечно, приятно, что это сделал русский хоккеист, но суть не в том, что он русский. Суть в том, что он выдающийся спортсмен. Этот рекорд выделяется среди других достижений», — сказал Познер.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Каролиной». Встреча состоится 11 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 по московскому времени.

Ранее легендарный хоккеист поздравил Овечкина с рекордом НХЛ.