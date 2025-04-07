Легендарный хоккеист поздравил Овечкина с рекордом НХЛ

Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис поздравил в своих соцсетях форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Поздравляю с рекордом! 895 голов в НХЛ», — написал Каспарайтис.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Каролиной». Встреча состоится 11 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 по московскому времени.

Ранее олимпийский чемпион назвал Овечкина своим родным братом.