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Умер американский боксер Джордж Форман

TMZ: американский боксер Джордж Форман умер на 77-м году жизни
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Global Look Press

В США умер легендарный боксер Джордж Форман. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на семью спортсмена.

По данным таблоида, боксер умер 21 марта в возрасте 76 лет в окружении близких. Причины смерти его родные пока не назвали.

«Набожный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый дедушка, он прожил жизнь, отмеченную непоколебимой верой, смирением и целеустремленностью», — отметила семья боксера.

Форман — олимпийский чемпион 1968 года и мировой чемпион в тяжелом весе среди профессионалов по версиям WBC, WBA и IBF. В 1974 году Форман встретился на ринге с Мохаммедом Али, а их бой поклонники и СМИ назвали «Грохотом в джунглях», потому что впервые в истории титульное мероприятие прошло на в африканском Заире (сейчас — Демократическая Республика Конго). Тогда победу одержал Али техническим нокаутом в восьмом раунде. Столкновение тяжеловесов признали боем года.

После ухода с ринга религиозный Форман стал пастором афроамериканской церкви.

Ранее трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов умер во время тренировки.

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