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Трехкратный чемпион Москвы по боксу скончался во время тренировки

Трехкратный чемпион Москвы по боксу Котов умер во время тренировки
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Трехкратный чемпион Москвы по боксу Павел Котов скончался во время тренировки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации источника, по ходу тренировочного процесса Котову стало плохо, и он внезапно потерял сознание в зале для бокса в спорткомплексе «Крылья советов» в Москве. Там проводил занятия клуб «Здоровая нация», которым Котов руководил. На место была вызвана скорая помощь, однако медики не смогли спасти спортсмена.

Возможной причиной смерти спортсмена, которому было 64 года, называется сердечный приступ. Точная причина смерти будет определена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Котов — мастер спорта СССР по боксу и трехкратный чемпион Москвы. Также спортсмен был финалистом Кубка СССР, победителем и призером всесоюзных и международных турниров.

Ранее смерть экс-капитана «Автомобилиста» связали с наркотиками.

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