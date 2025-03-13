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Стал известен новый способ российским пловцам отобраться на чемпионат мира

World Aquatics присвоила ЧР по водным видам спорта статус отбора на ЧМ
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Denes Erdos/AP

Чемпионат России по водным видам спорта получил статус отборочного к чемпионату мира, который пройдет в Сингапуре. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Telegram-канал главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева.

«World Aquatics приняла на своем исполкоме решение, согласно которому Чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре. Это следствие кропотливой работы на международном треке», — написал Дегтярев.

Ранее hоссийские пловцы были допущены до чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

По итогам турнира россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. На первом месте расположились пловцы из США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей. Замкнули тройку сильнейших пловцы из Канады, на счету которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Ранее выступавших на ЧМ пловцов назвали героями.

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