Российские прыгуны в воду выиграли соревнования в Германии

Россияне Шлейхер и Терновой победили на турнире по синхронным прыжкам в Германии

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на международном турнире в немецком Ростоке.

Пара из России набрала 406,53 балла. Вторыми и третьими стали хозяева соревнований — Оле Реслер / Эспен Прензина (382,14) и Джейден Айкерманн / Луис Санчес (352,53).

Шлейхер выступает в паре с Терновым с ноября 2024 года. Ранее Терновой выступал в паре с Александром Бондарем.

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В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

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