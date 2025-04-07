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«Мы играли в одном звене»: мэр Казани поздравил Овечкина с рекордом

Мэр Казани Метшин напомнил о том, что играл в одном звене с Овечкиным
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Максим Богодвид/РИА Новости

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по забитым в регулярных сезонах шайбам.

«Скромно напомню, что мы играли с ним в одном звене. И я ему пасы отдавал, и он мне помог забросить одну шайбу. Конечно, трудно передать эмоции, когда в раздевалке с одной стороны у тебя сидит Овечкин, с другой Павел Дацюк, рядом Зарипов. Командный спорт — особенная вещь», — заявил Метшин.

В последний раз Овечкин приезжал в Казань на прощальный матч Даниса Зарипова в августе 2023 года.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин раскрыл имя игрока, без которого не побил бы рекорд.

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