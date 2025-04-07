Овечкин раскрыл имя игрока, без которого не побил бы рекорд

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не смог бы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки без шведского нападающего Никласа Бэкстрема. Его слова приводит пресс-служба лиги.
«Как только я увидел Ники, мне просто захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, мы выросли вместе, играли в стольких разных ситуациях. Я сказал ему: «Без тебя я бы никогда не достиг этой вехи», — заявил Овечкин.
Овечкин и Бэкстрем вместе сыграли в 1058 матчах регулярного сезона НХЛ. Российский нападающий забросил 279 шайб с передач шведа. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю — 29 октября 2023‑го.
6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.
Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».
Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.
Ранее Овечкин заявил, что счастлив за Россию.