Гретцки призвал подарить Овечкину Rolls-Royce

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки призвал владельца клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Теда Леонсиса подарить капитану команды Александру Овечкину, который побил его снайперский рекорд, Rolls-Royce.

«У вас есть работа, которую нужно сделать», — заявил Гретцки, напомнив, что когда он установил рекорд, ему купили Rolls-Royce.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Гретцки усомнился в том, что кто-то сможет побить рекорд Овечкина.