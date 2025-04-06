06 апреля 2025, 19:30 Спорт Дерюи в юбилей: ЦСКА принимает «Динамо» в 900-м матче Акинфеева. LIVE Футбол. РПЛ-2024/25, 23-й тур. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Владимир Астапкович/РИА Новости

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА принимает «Динамо» — команды, между которыми традиционно сохраняются дружеские отношения. Однако сейчас они борются за то, чтобы вплотную приблизиться к первой тройке. Этот матч — 900-й в карьере вратаря армейцев Игоря Акинфеева. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур 1-й тайм 06 апреля 19:30 ЦСКА Москва, Россия 0 : 0 Динамо М Москва, Россия Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия