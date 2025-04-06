Незадолго до начала матча в Москве вновь зарядил снегопад, и службы ВЭБ-Арены не успели полностью очистить газон от снега. Более того, на поле сохранилась белая разметка. Единственный атрибут на поле, характерный для заснеженной погоды, — оранжевый мяч.
Начали! Главный судья — Сергей Карасев.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Кисляк, Гаич, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев, Койта.
«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Бальбуэна, Касерес, Фомин, Глебов, Кутицкий, Карраскаль, Чавес, Бителло, Гладышев.
Перед этой игрой в активе «Динамо» 42 очка, команда расположилась на четвертом месте, на пять баллов отставая от идущего третьим «Зенита». Армейцы набрали на одно очко меньше и идут на шестой строчке.
Матч начнется в 19:30 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! ЦСКА дома играет с «Динамо» в рамках 23-го тура РПЛ.