В УЕФА рассказали, как будут возвращать Россию на турниры

Глава УЕФА Чеферин заявил, что возвращать Россию на турниры будет вместе с ФИФА

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на пресс-конференции после окончания очередного конгресса организации в Белграде заявил, что возвращение российских клубов и сборной на международные турниры будет обсуждаться вместе с коллегами из Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, процесс возвращения России должен проходить аналогично тому, как проходил процесс исключения.

«Первое решение (об отстранении России) было принято совместно с ФИФА. Поскольку мы находимся в контакте с ФИФА, мы сделаем это вместе, когда будем принимать решение», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее глава УЕФА объяснил разницу между допуском России и Израиля.