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Вяльбе объяснила поцелуй в прямом эфире с корреспондентом «Матч ТВ»

Вяльбе объяснила поцелуй в эфире с корреспондентом «Матч ТВ» Романовым традицией
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Матч ТВ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью РИА Новости заявила, что всегда при встрече и расставании целуется с корреспондентом «Матч ТВ» Андреем Романовым.

По ее словам, ей понравился скриншот поцелуя, который разлетелся по СМИ и социальным сетям.

«Мы работаем в одной сфере, только я — в одной стороне, а он — по другую сторону от экрана. Но в целом, мне кажется, у нас сейчас очень хороший симбиоз со всей съемочной командой, мы им благодарны. Мне кажется, это хороший постик, прекрасно, когда у людей хорошее взаимопонимание», — заявила Вяльбе.

6 марта Елена Вяльбе приняла участие в шоу-гонке, организованной ФЛГР. Спортсмены должны были пробежать один и тот же круг, длина которого составила 1,9 км. Победу одержала команда с Вяльбе, сама 56-летняя трехкратная олимпийская чемпионка завершала гонку. Согласно протоколу, она преодолела заявленную дистанцию быстрее действующих спортсменов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Александр Большунов выиграл еще одну гонку в финале Кубка России.

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