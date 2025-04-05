В «Зените» заявили, что «Локомотив» забил мяч с нарушением правил

Футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что «Локомотив» забил мяч в ворота сине-бело-голубых с нарушением правил в игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

«На мой взгляд, все очевидно, грубый фол перед эпизодом с забитым голом в наши ворота. ВАР и арбитрам стоит своевременно вмешиваться, а не говорить после матча, что было неправильное решение», — сказал Дуглас Сантос.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 52 очка.

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