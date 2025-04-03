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Дзюба назвал лучшего игрока России в XXI веке

Дзюба назвал Жиркова лучшим игроком России в XXI веке
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Reuters

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью Hustle Show заявил, что считает защитника Юрия Жиркова лучшим футболистом России в XXI веке.

По его словам, Жирков является универсальным игроком, способным одинаково качественно сыграть сразу на нескольких позициях.

«Для меня Жирков — это сочетание таланта, вот как футболист. Блин, если бы он еще был чуть больше разговорчивый, чуть более… В целом Юрка футболист, который реально мог два года пропустить, год, у него всегда какие-то были мини-травмы, еще что-то. Если его прямо сейчас в любую команду поставить, он точно будет на уровне», — заявил Дзюба.

Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

Ранее у «Локомотива» нашли шансы на победу в матче с «Зенитом».

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