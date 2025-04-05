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«Краснодар» обыграл «Акрон» в матче РПЛ

«Краснодар» со счетом 1:0 обыграл «Акрон» в матче РПЛ
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Виталий Тимкив/РИА Новости

»Краснодар» обыграл «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла. Свою игру 23-го тура «Спартак» проведет 6 апреля против «Ростова».

«Акрон» в турнирной таблице чемпионата России идет на девятом месте, набрав 25 баллов.

В следующем матче «Краснодар сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 13 апреля. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

«Акрон» 13 апреля встретится с воронежским «Факелом». Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:30 по московскому времени.

Ранее «Оренбург» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ.

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