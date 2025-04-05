Наставник «Зенита» Семак: ждем, когда Овечкин улучшит рекорд Гретцки

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что в клубе ждут, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин улучшит достижение Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Конечно же, мы следили за его достижениями — сегодня он повторил рекорд Гретцки, с нетерпением ждем того момента, когда он улучшит его. Овечкин заслужил быть тем, кем является своим трудолюбием и самоотдачей», — сказал Семак.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894).

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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