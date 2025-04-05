Овечкина назвали самородком

Олимпийский чемпион Алексей Жамнов отреагировал на то, что игрок «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назвав россиянина самородком, передает Sport24.

«Саша способен на многое, но в начале карьеры вряд ли кто-то думал, что это будет покорение рекорда Гретцки. В нашем понимании это была недосягаемая высота. Но появился такой самородок, который делает это», — сказал Жамнов.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки (894).

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» примут дома «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что Овечкин сокрушал все на своем пути.