В Госдуме попросили назвать сквер, улицу и стадион в Москве в честь Овечкина

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой назвать стадион в Москве в честь игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «ТАСС».

«Я инициировал обращение к мэру Москвы, чтобы сквер в САО, откуда родом Овечкин, один из стадионов в Москве и улицу назвали его именем. Он заслужил это право», — сказал Свищев.

Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее в Кремле восхитились Овечкиным.