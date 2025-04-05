Гретцки: мой русский дед обрадовался бы рекорду Овечкина

Уэйн Гретцки заявил, что его живший в России дед обрадовался бы рекорду Овечкина

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом «Вашинтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что его дед обрадовался бы факту обновления его достижения россиянином. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Я совсем не удивлен тому, что случилось. Я очень рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин», — заявил Гретцки.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал несостоявшийся 895-й гол в НХЛ.