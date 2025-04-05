Овечкин прокомментировал несостоявшийся 895-й гол в НХЛ

Овечкин заявил, что хотел забить 895-й гол в НХЛ в матче с «Чикаго»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после 894-го гола в регулярных чемпионатах в матче против «Чикаго» заявил, что было бы здорово единолично возглавить список снайперов в истории лиги в завершившейся игре. Его слова приводит РИА Новости.

«Была ли цель сделать хет-трик? Были моменты, но, опять же, мы делаем всевозможное для того, чтобы выиграть, и, конечно же, если бы забил, было бы круто» — заявил Овечкин.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в «Вашингтоне» уважают Александра Овечкина за желание побить рекорд Гретцки голом не в пустые ворота.