Овечкин сделал круг почета после рекордной шайбы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал свой 894-й гол в регулярных чемпионатах вместе с болельщиками.

После того, как Овечкин поразил ворота, игра регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» была приостановлена на несколько минут. На лед к 39-летнему форварду вышли его партнеры по клубу, поздравив его с голом, после чего Овечкин выехал на центр «Кэпитал Уан Арены» и совершил небольшой круг почета, параллельно аплодируя зрителям на трибунах.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что директор ФБР следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы.