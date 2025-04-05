Директор ФБР следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы

Директор ФБР Патель следил за Овечкиным во время его рекордной шайбы

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс», в котором нападающий «столичных» Александр Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Патель присутствовал на игре в VIP-ложе рядом с Гретцки и комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом. После того, как 39-летний форвард забросил 894-ю шайбу, Патель поднялся на ноги и поаплодировал Овечкину.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб (894) с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее появилась запись с микрофона Александра Овечкина во время 894-й шайбы в НХЛ.