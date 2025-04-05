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Запись с микрофона Овечкина во время рекордной шайбы попала в сеть

Появилась запись с микрофона Овечкина во время 894-й шайбы в НХЛ
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Nick Wass/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин эмоционально отпраздновал свой 894-й гол в регулярных чемпионатах, пресс-служба «столичных» опубликовала в социальных сетях запись с микрофона капитана клуба.

После того, как Овечкин поразил ворота, он издал громкий и продолжительный крик радости. Для того, чтобы отпраздновать взятие ворот, к россиянину подъехали его одноклубники со словами: «Да, ты сделал это!» и «Вау!» Также в запись попали некоторые нецензурные слова, сказанные на эмоциях партнерами Овечкина.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин выпил пива после 894-й шайбы в НХЛ.

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