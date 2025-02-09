Российский боец проиграл на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев потерпел поражение от представителя Австралии Тома Нолана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 312, который прошел в австралийском городе Сидней.

Поединок предварительного карда закончился поражением уроженца Волгограда единогласным решением судей.

На счету Борщева в карьере восемь побед, пять поражений и одна ничья. Рекорд представителя Австралии – девять побед в десяти профессиональных боях.

25 августа 2024 года Борщев выиграл бой против перуанца Джеймса Ллонтопа. Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night Vegas 96. Бой в легком весе продлился все три раунда и закончился победой Борщева единогласным решением судей.

Борщев с октября 2021 года является бойцом промоушена UFC. Россиянин — чемпион мира по кикбоксингу 2011 года. Он вместе с семьей с 2017 года живет в Сакраменто (штат Калифорния, США). С супругой Марией он воспитывает двоих детей: сына Борислава и дочь Майю.

Ранее российский боец назвал причину поражения Шары Буллета.