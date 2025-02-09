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Российский боец проиграл на турнире UFC

Российский боец ММА Борщев проиграл Нолану на турнире UFC 312 в Сиднее
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Jeremy Piper/Reuters

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Борщев потерпел поражение от представителя Австралии Тома Нолана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 312, который прошел в австралийском городе Сидней.

Поединок предварительного карда закончился поражением уроженца Волгограда единогласным решением судей.

На счету Борщева в карьере восемь побед, пять поражений и одна ничья. Рекорд представителя Австралии – девять побед в десяти профессиональных боях.

25 августа 2024 года Борщев выиграл бой против перуанца Джеймса Ллонтопа. Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night Vegas 96. Бой в легком весе продлился все три раунда и закончился победой Борщева единогласным решением судей.

Борщев с октября 2021 года является бойцом промоушена UFC. Россиянин — чемпион мира по кикбоксингу 2011 года. Он вместе с семьей с 2017 года живет в Сакраменто (штат Калифорния, США). С супругой Марией он воспитывает двоих детей: сына Борислава и дочь Майю.

Ранее российский боец назвал причину поражения Шары Буллета.

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