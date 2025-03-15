Назван новый соперник чемпиона UFC Махачева

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок против испанского бойца Илии Топурии на номерном турнире промоушена, который пройдет в июне в рамках международной недели MMA. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Расула Шамсудинова.

Шамсудинов — друг бойца Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ. Он также должен провести поединок на этом турнире и встретиться с Дрикусом дю Плесси. Оба боя будут носить титульный характер, а официальный анонс появится в ближайшее время.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

26 октября Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема. Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА.

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