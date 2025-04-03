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Роналду мяукнул

Криштиану Роналду мяукнул кошке при встрече на клубной базе «Аль-Насра»
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду мяукнул кошке в знак приветствия во время заезда на тренировочную базу клуба. Об этом сообщает «Первый спорт».

40-летний форвард, увидев кошку при входе на территорию базы, мяукнул ей, после чего та мяукнула в ответ. Роналду продолжил диалог, мяукнув во второй раз, а затем удалился, войдя в здание.

4 апреля «Аль-Наср» проведет матч азиатской Лиги чемпионов против саудовского «Аль-Хиляля», где выступает экс-игрок «Зенита» Малком.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

За «Реал» форвард выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что российским судьям поднимут зарплату.

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