Российский тренер назвал имя хоккеиста, который в будущем сможет побить рекорд Овечкина

Быков: только время покажет, сможет ли Макдэвид побить будущий рекорд Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал канадца Коннора Макдэвида главным претендентом на то, чтобы побить будущий снайперский рекорд после россиянина Александра Овечкина. Его слова приводит «Советский спорт».

«Макдэвид — очень талантливый игрок! Очень здорово, что рождаются хоккеисты такого уровня, это только на пользу всему хоккею. Жизнь покажет, сможет ли он когда-нибудь превзойти рекорд Овечкина. Можно только пожелать таким хоккеистам, как Овечкин и Макдэвид, чтобы травмы обошли их стороной», — заявил Быков.

3 марта Овечкин забросил в большинстве единственную шайбу «Кэпиталз» в выездной встрече с «Каролиной». Сама игра закончилась убедительной победой «ураганов» со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

До повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

Ранее стало известно, когда Овечкин впервые допустил, что может побить рекорд Гретцки.