В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина гостит у «Каролины Харрикейнз». Овечкин продолжает погоню за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету россиянина уже 891 заброшенная шайба, в то время как у великого канадца — 894. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
03 апреля 02:00
Каролина Харрикейнз
Роли, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Леново Центр», Роли, США
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Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина гостит у «Каролины Харрикейнз».