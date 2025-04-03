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Овечкин идет за рекордом Гретцки: «Вашингтон» сражается с «Каролиной». LIVE

Хоккей. НХЛ. «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Daniel Kucin Jr./Imagn Images/Reuters
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина гостит у «Каролины Харрикейнз». Овечкин продолжает погоню за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету россиянина уже 891 заброшенная шайба, в то время как у великого канадца — 894. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
Матч не начался
03 апреля 02:00
Каролина Харрикейнз
Роли, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Леново Центр», Роли, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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01:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина гостит у «Каролины Харрикейнз».

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