Трусова узнала пол будущего ребенка

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) и ее муж фигурист Макар Игнатов узнали пол будущего ребенка.

Это произошло на закрытом мероприятии в ресторане на Новом Арбате, из которого открывается вид на медиафасад кинотеатра «Октябрь». С помощью искусственного интеллекта было создано видео, которое вывели на экран. В конце него появилась надпись «У вас будет сын!»

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала с мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Она приняла участие в контрольных прокатах сборной России.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).

Ранее Яна Рудковская ответила на вопрос, сможет ли Трусова вернуться на прежний уровень.